Жители Нигера продолжают массовые митинги в столице страны Ниамее и в районе французских военных баз, требуя вывода западных колониальных войск из страны.
"Вагнер защити нас"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Разожгите вокруг базы костёр и поддерживайте пока не уйдут , ав него подкидывайте вонючие или травы или пластмассу или с искрами и по ветру , привезите отходы вокруг территории базы , закидывайте банки с горящей в них кожей , волосами , костями . Они это очшень любят и будут вас просить побольше дыма . Если у вас есть туалетты и содержимое всех детских горшков несите "друзьям природы "
Ответить
14 час.
Свежие комментарии