"Вагнер защити нас"

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Разожгите вокруг базы костёр и поддерживайте пока не уйдут , ав него подкидывайте вонючие или травы или пластмассу или с искрами и по ветру , привезите отходы вокруг территории базы , закидывайте банки с горящей в них кожей , волосами , костями . Они это очшень любят и будут вас просить побольше дыма . Если у вас есть туалетты и содержимое всех детских горшков несите "друзьям природы "