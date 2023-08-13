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"Вагнер защити нас"

"Вагнер защити нас"

Жители Нигера продолжают массовые митинги в столице страны Ниамее и в районе французских военных баз, требуя вывода западных колониальных войск из страны.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Разожгите вокруг базы костёр и поддерживайте пока не уйдут , ав него подкидывайте вонючие или травы или пластмассу или с искрами и по ветру , привезите отходы вокруг территории базы , закидывайте банки с горящей в них кожей , волосами , костями . Они это очшень любят и будут вас просить побольше дыма . Если у вас есть туалетты и содержимое всех детских  горшков несите &quot;друзьям природы &quot;
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