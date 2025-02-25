Горожанам рассказали, какие необычные сувениры можно приобрести на площадках фестиваля «Московская Масленица»

В рамках «Зимы в Москве» гостей фестиваля «Московская Масленица» с 21 февраля по 2 марта ждут десятки праздничных площадок, где можно не только насладиться блинами и согреться горячим чаем, но и выбрать уникальные сувениры.
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