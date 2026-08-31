Названа возможная причина смерти князя Дмитрия Донского

Князь Дмитрий Донской, вероятно, умер от инфаркта. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.
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