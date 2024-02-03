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МИД Индонезии: Галкину* запретили въезд в страну из-за проблем с иммиграцией

МИД Индонезии: Галкину* запретили въезд в страну из-за проблем с иммиграцией

Официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал объяснил, почему российскому артисту Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) не разрешили въехать в страну с гастролями, сообщает «РИА Новости».

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