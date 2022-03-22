"Люди реально в отчаянии уже": "жуткая" беда в крупном районе сейчас тревожит горожан

Жители Артема рассказали о жуткой беде, которая сейчас охватила крупный район города. В Telegram — канале newsartema (12+) уточняется, что в районе улицы Полтавской городская канализация буквально рекой течёт прямо по оживленной дороге.
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