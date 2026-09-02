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Царьград

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Росстат сообщил: белокочанная капуста подешевела на 4,2%

Росстат сообщил: белокочанная капуста подешевела на 4,2%

Росстат отметил снижение цен на белокочанную капусту на 4,2% за неделю с 25 по 31 августа 2026 года. В среднем стоимость плодоовощной продукции упала на 1,7%.

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