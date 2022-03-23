Сидоркова подтвердила пропуск сезона-2022 в серии W: «Мою карьеру и мои мечты снова растоптали, сказка кончилась»

Российская гонщица Ирина Сидоркова не будет выступать в серии W в сезоне-2022. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

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