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Ивановские новости

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Ивановцам озвучили прогноз погоды на текущую рабочую неделю

Ивановцам озвучили прогноз погоды на текущую рабочую неделю

Начало недели омрачат дожди. Синоптики обещают улучшение погодных условий к пятнице.В начале рабочей недели жителей Ивановской области ждёт прохладная и дождливая погода, однако уже к середине недели синоптики обещают улучшение.

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