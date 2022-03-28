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Как в США создавали «абсолютное атомное оружие» и что из этого вышло

Как в США создавали «абсолютное атомное оружие» и что из этого вышло

Оружие, которое могло похоронить цивилизацию. Двадцатый век был веком «творцов». Чего только не случилось за последнее столетие: мировые войны, разрушение государств, геноцид, крах империй, создание и первое боевое применение атомного оружия.

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