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От Нарвы до Ништадта. Как война превратила Россию в империю

От Нарвы до Ништадта. Как война превратила Россию в империю

10 сентября 1721 года в шведском городе Ништадте (ныне это финский город Уусикаупунки) Швеция признала поражение в войне с Россией.

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