Счетная палата РФ проверила расчеты правительства по 19 новым нацпроектам

В новом бюджете заложены беспрецедентные расходы на стимулирование собственного производства. Все средства будут распределять по трем основным направлениям: национальная оборона, социальная поддержка, развитие технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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