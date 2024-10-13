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Счетная палата РФ проверила расчеты правительства по 19 новым нацпроектам

Счетная палата РФ проверила расчеты правительства по 19 новым нацпроектам

В новом бюджете заложены беспрецедентные расходы на стимулирование собственного производства. Все средства будут распределять по трем основным направлениям: национальная оборона, социальная поддержка, развитие технологий.

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