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Татарстанда Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең күп режимлы учреждениесе төзелә башлый

Татарстанда Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең күп режимлы учреждениесе төзелә башлый

Россия Федерациясе юстиция министры Константин Чуйченко Татарстанда берләштерелгән типтагы инновацион учреждение төзелә башлавы турында хәбәр итте.

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