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"Истерика среди военных": В Киеве теряют самообладание - начались сплошные проверки. Умирать никто не хочет

"Истерика среди военных": В Киеве теряют самообладание - начались сплошные проверки. Умирать никто не хочет

Недавний удар возмездия по Киеву нанёс большой ущерб, притом не только благодаря точному попаданию "Кинжалов" по военным и энергетическим столичным объектам Украины, но благодаря тому, что ракеты украинского ПВО вновь упали на гражданские объекты, не успевая за нашим гиперзвуком – об этом вполне прямо высказываются жители Киева.

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