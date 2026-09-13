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Царьград

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OpenAI отложила IPO на 2026 год из-за вопросов безопасности ИИ

OpenAI отложила IPO на 2026 год из-за вопросов безопасности ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что первичное размещение акций компании будет отложено и не состоится в 2026 году.

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