В Иванове сотрудники патрульно-постовой службы полиции поздравили воспитанниц детского дома «Ровесник» с Международным женским днем

Представитель патрульно-постовой службы полиции в рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» посетил воспитанников подшефного детского дома «Ровесник» и поздравил с Международным женским днем.
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