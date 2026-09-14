В Архангельске около 500 человек приняли участие в акции «Улица, свободная от зависимостей»

На 14 площадках жители и гости города могли получить консультации врачей, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и принять участие в мастер-классах.
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