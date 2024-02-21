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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´В гостях у Витаминки´.

´В гостях у Витаминки´.

Правильно построенное питание имеет большое значение для нормального физического и нервно-психического развития детей, повышает трудоспособность и успеваемость, выносливость, устойчивость к неблагоприятным влияниям внешней среды, к инфекционным и другим заболеваниям.

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