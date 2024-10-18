Чичерина выступила с концертом перед бойцами СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина вместе с исполнителями ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провела концерт в зоне проведения СВО для военнослужащих, недавно вернувшихся с фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии