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Армения и Азербайджан договорились встретиться один на один: Запад в нокауте

Армения и Азербайджан договорились встретиться один на один: Запад в нокауте

Представители Еревана и Баку проведут встречу комиссий по делимитации госграницыПресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что 30 ноября состоится встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации государственной границы.

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