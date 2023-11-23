Армения и Азербайджан договорились встретиться один на один: Запад в нокауте

Представители Еревана и Баку проведут встречу комиссий по делимитации госграницыПресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что 30 ноября состоится встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации государственной границы.
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