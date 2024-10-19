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Подробности ДТП на Стрелецком спуске в Севастополе

Подробности ДТП на Стрелецком спуске в Севастополе

Подробности ДТП на Стрелецком спуске в Севастополе Предварительно установлено, что 19 октября в 08:50 в районе дома №1А на Стрелецком спуске 39-летний водитель автомобиля Volkswagen, не учла дорожные условия, превысила скорость, на закруглении проезжей части не справилась с управлением и произвела выезд на полосу встречного движен.

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