Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Global Look Press/Alessandra Carli/Keystone Press Agency Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канадский премьер Джастин Трюдо, а также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, пишет агентство Reuters.
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