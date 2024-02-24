РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Парни орлы просто! Герои! Низкий им поклон за их ратные подвиги! Победа будет за Россией!Рядовой Сеитхалил...
  • Ирина Галивец
    Слава нашим хакерам!Хакеры запустили ...
  • Регина Толстоброва
    Вешать этих ублюдков надо, слишком много развелось , да что это такое, в кого мужики превращаются, всех детей перепор...Мужчина надругалс...

Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Global Look Press/Alessandra Carli/Keystone Press Agency Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канадский премьер Джастин Трюдо, а также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, пишет агентство Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лиза
На шабаш собираются.
Ответить
14 час.
Юрий
А может бахнуть по всём этим фон дер бляденам?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору