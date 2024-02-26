Дания вслед за Швецией остановила расследование взрывов на «Северных потоках»

Полиция Дании вслед за шведской прокуратурой объявила о приостановке расследования взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пояснив, что для возбуждения уголовного дела по этим фактам недостаточно оснований.
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