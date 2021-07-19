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«Спартак» попал на «Бенфику» в отборе ЛЧ, «Шахтер» сыграет с «Генком», «Монако» – с «Рапидом» или «Спартой»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. «Спартак» как вице-чемпион России определен в Путь представителей лиг, в котором сыграют восемь команд.

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