Страшная тайна города-спутника Киева: В Вишневом на воздух взлетел арсенал США, о котором даже Зеленский не знал Американцы считают, что на Украине сильны пророссийские настроения, поэтому пытались максимально засекретить склады ракет Радомир Маркуш Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 8 июля по Киеву неожиданно прилетели ракеты, причем воздушную тревогу объявили уже после нескольких взрывов.