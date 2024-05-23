12 кг опасных таблеток для спортпита изъяли таможенники в Новосибирске

Трое местных жителей оборудовали подпольную лабораторию в городской квартире. В ее стенах дельцы производили таблетки, порошки и жидкости для спортсменов, в составе которых имелось несколько видов запрещенных веществ.
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