Штурмовые подразделения группировки «Запад» завершили боевую подготовку

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на полигоне в тыловом районе зоны проведения спецоперации на купянском направлении провели занятия по боевой подготовке, передает Минобороны.
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