Антимракобес: н...
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Свежие комментарии

  • Владимир
    Риск снижается, но все равно в итоге приводит к 100 % смертности.Инфаркт миокарда ...

Когда два года назад я уходил по мобилизации, то сказал родным: "это надолго, полгода, может, год". Сейчас это вспоминаешь с улыбкой, потому что ошибка весьма распространенная: в мемуарах Агата Кристи рассказывает, что общество и военные ожидали скорого окончания и англо-бурской и обеих мировых войн.

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