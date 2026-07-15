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Аргументы недели

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Иран против Starlink: когда Тегеран планирует сделать то, о чём в России только говорят

Иран против Starlink: когда Тегеран планирует сделать то, о чём в России только говорят

Пока в России увлечённо обсуждают «дух Анкориджа», дипломатические меморандумы и хрупкие контуры многополярного мира, Иран взял и сделал то, что уже давно ждут от нас наши союзники на геополитической арене.

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Комментарии
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Александр Конкин
Решительнее нас ВСЕ, даже папуасы с духовыми трубами... А наше правительство сплошь толстовцы и &quot;непротивление злу насилием&quot; Это девиз нашей &quot;элитки&quot; в делах государственных и жертвы не считать в делах личных..., в Воронеже из них нет!
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1 м.
VB
Vladimir Beljaev
русские мы трусы против маска а иран молодец
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1 м.