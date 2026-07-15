Иран против Starlink: когда Тегеран планирует сделать то, о чём в России только говорят

Александр Конкин

Решительнее нас ВСЕ, даже папуасы с духовыми трубами... А наше правительство сплошь толстовцы и "непротивление злу насилием" Это девиз нашей "элитки" в делах государственных и жертвы не считать в делах личных..., в Воронеже из них нет!