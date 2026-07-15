Иран против Starlink: когда Тегеран планирует сделать то, о чём в России только говорят

Пока в России увлечённо обсуждают «дух Анкориджа», дипломатические меморандумы и хрупкие контуры многополярного мира, Иран взял и сделал то, что уже давно ждут от нас наши союзники на геополитической арене.
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