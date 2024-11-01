Терапевт Чоудхури перечислил признаки ядовитого картофеля

Врач рассказал, какую картошку нельзя есть, чтобы не умеретьВрач-терапевт из Сингапура Сэмюэль Чоудхури рассказал о тревожных признаках, которые указывают на то, что картофель является ядовитым и более не пригоден для употребления в пищу.