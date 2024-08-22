Почем в лесу шишки: российские законодатели хотят ограничить сбор кедровых орехов

Власти пытаются урегулировать сбор дикоросов в лесах. Законопроект, предлагающий дать регионам право ежегодно определять места, сроки и объемы заготовки населением кедрового ореха для собственных нужд, принят Госдумой в первом чтении.
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