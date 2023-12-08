Прогноз погоды в Крыму на 8 декабря 🌧 В Симферополе +11 и дождь В Севастополе +12 и дождь В Евпатории +9 и дождь В Джанкое +6 и небольшой дождь В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +11 и дождь В Керчи +7 и небольшой дождь В Армянске +6 и небольшой дождь В Бахчисарае +12 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +11 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.