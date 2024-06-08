Льюис Хэмилтон: «Мне кажется, что в этот уик-энд мы будем ближе к лидерам»

Хэмилтон остался доволен работой болида в первый день уик-энда в Канаде. Пилот «Мерседеса» отметил, что машина неплохо проявила себя и на мокрой, и на сухой трассе, и что в этот уик-энд у команды есть шанс навязать борьбу конкурентам в борьбе за высокие места.