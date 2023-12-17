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Сальдо: наемников в рядах армии Украины на фронте становится все меньше

Сальдо: наемников в рядах армии Украины на фронте становится все меньше

Наемников в рядах Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения становится все меньше. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

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