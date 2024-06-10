Кабы не было зимы: когда уже Украина «погаснет» и «замёрзнет», и что её ждёт после этого

Как известно, в нынешнем году 6 июня оказалось вдвойне знаменательной датой: на этот день пришёлся не только 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой, но и первая годовщина самой крупной техногенной катастрофы нынешней войны – разрушения Каховской ГЭС.
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