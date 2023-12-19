Андрей Травников поздравил участников первого в истории форума «Сибирь – территория мужества»

«Мы должны показать, что нас – многие тысячи, чтобы те ребята, которые выполняют сегодня самые сложные боевые задачи в рамках специальной военной операции, были уверены в тех, кого они защищают и за кого они бьются.
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