Европейские подразделения уже находятся в Запорожской и Харьковской областях

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.
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