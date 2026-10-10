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Роналду уходит с поля: как конфликт с Жезушем стал началом конца для легенды?

В Португалии разгорается настоящий скандал вокруг Криштиану Роналду. Как сообщает «Российская газета», Португальская футбольная федерация (FPF) официально инициировала разбирательство после того, как легенда футбола самовольно покинула расположение сборной.

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