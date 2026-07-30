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Царьград

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Владельцы Samsung жалуются на проблемы с перегревом после обновления

Владельцы Samsung жалуются на проблемы с перегревом после обновления

Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с неполадками после установки свежего обновления. Проблемы зафиксированы у пользователей флагманских моделей Galaxy S25 Ultra (2025 год выпуска) и Galaxy S24 Ultra (2024 год выпуска).

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