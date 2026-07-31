Минобороны России сообщает об ударах по портам для ВСУ

Минобороны России сообщает о новых ударах военными РФ по портам и судам, используемым ВСУ. Действия направлены на нарушение снабжения украинских вооружённых сил и происходят в свете продолжающегося конфликта.
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