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Царьград

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Минобороны России сообщает об ударах по портам для ВСУ

Минобороны России сообщает об ударах по портам для ВСУ

Минобороны России сообщает о новых ударах военными РФ по портам и судам, используемым ВСУ. Действия направлены на нарушение снабжения украинских вооружённых сил и происходят в свете продолжающегося конфликта.

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