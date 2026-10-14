«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»

В «Ростелекоме» предложили создавать резервные дата-центры на случай крупных аварий Российским компаниям необходимо создавать резервные центры обработки данных (ЦОД) «судного дня», которые позволят быстро восстанавливать работу сервисов после крупных сбоев и атак на инфраструктуру.