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«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»

«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»

В «Ростелекоме» предложили создавать резервные дата-центры на случай крупных аварий Российским компаниям необходимо создавать резервные центры обработки данных (ЦОД) «судного дня», которые позволят быстро восстанавливать работу сервисов после крупных сбоев и атак на инфраструктуру.

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