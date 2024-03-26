Эксперт назвал четыре признака скорого отзыва лицензии у банка

В последние месяцы увеличилось число случаев отзыва лицензий у банков. О тревожных сигналах, которые могут предвещать банкротство, в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший партнер юридической фирмы PG Partners, Гусятников выделил четыре ключевых факта, на которые следует обратить внимание.
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