Эксперт назвал четыре признака скорого отзыва лицензии у банка

В последние месяцы увеличилось число случаев отзыва лицензий у банков. О тревожных сигналах, которые могут предвещать банкротство, в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший партнер юридической фирмы PG Partners, Гусятников выделил четыре ключевых факта, на которые следует обратить внимание.