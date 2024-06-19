В СВАО расширили тротуар и привели в порядок парковку

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей На улице Вильгельма Пика привели в порядок парковку Когда наведут порядок на парковке за гостиницей «Байкал» вдоль улицы Вильгельма Пика? Ужасная антисанитария — старые шины и ящики, мусор, ветки.
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