В СВАО расширили тротуар и привели в порядок парковку

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей На улице Вильгельма Пика привели в порядок парковку Когда наведут порядок на парковке за гостиницей «Байкал» вдоль улицы Вильгельма Пика? Ужасная антисанитария — старые шины и ящики, мусор, ветки.