ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В СВАО расширили тротуар и привели в порядок парковку

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей  На улице Вильгельма Пика привели в порядок парковку Когда наведут порядок на парковке за гостиницей «Байкал» вдоль улицы Вильгельма Пика? Ужасная антисанитария — старые шины и ящики, мусор, ветки.

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