Торопченко сделал 2 ассиста в матче с «Бостоном». У форварда «Сент-Луиса» 1+3 в 16 матчах

«Сент-Луис» одержал победу над «Брюинс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Алексей Торопченко отметился двумя результативными передачами в этой игре.
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