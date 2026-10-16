В США растет осознание, что российско-американское сотрудничество полезно. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.