В США растет осознание, что российско-американское сотрудничество полезно. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.
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