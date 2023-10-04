Среднего роста: две трети российских школьников отказались от высшего образования

Популярность системы среднего профессионального обучения (СПО) постоянно растет: в 2023 году число студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн, а более 60% учеников 9-х классов желают продолжить обучение в колледжах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.