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Среднего роста: две трети российских школьников отказались от высшего образования

Среднего роста: две трети российских школьников отказались от высшего образования

Популярность системы среднего профессионального обучения (СПО) постоянно растет: в 2023 году число студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 млн, а более 60% учеников 9-х классов желают продолжить обучение в колледжах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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