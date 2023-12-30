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В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Политнавигатор Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Все равно ведь, если у власти будет Токаев и ему подобные прозападные жополизы, Россия расплюется в Казахстаном. Зачем этого ждать, не лучше ли повести себя более жёстко и выразить настоящий протест против ползучей русофобии, и не притворятся, что ничего не происходит. А в это время казахские баи будут выпрашивать у нас еще пряников, да еще более простых казахов настраивать против русских.
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2 час.
Наталья Иванова
Путь у России один - вернуть в состав России наши исконные территории, а это земли Уральского, Сибирского и Семиреченского казачьих войск РИ. И пусть мамбеты живут, как и жили в юртах в обществе баранов и верблюдов.
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2 час.
Виктор Гайдуков
Время сейчас трудное, но в любые времена надо смело смотреть на факты и называть вещи своими именами. Это не то время, когда с Казахстаном, да и другими нашими бывшими республиками надо разговаривать, да еще и членами ОДКБ, ЕАЭС и ШОС как-то иносказательно, делая вид, что мы не понимаем, что происходит. Да сотрудничать надо и этим так или иначе привязывая их общими интересами к России, но говорить прямо, что под внешним влиянием англосаксов в интересах  прозападного мира наши страны стремятся поссорить, разорвать наши взаимовыгодные связи и на этом добиться ослабления России и возможности ослабляя экономическую силу наших стран, потихоньку грабить наши страны. Мы должны об этом говорить, задавать вопросы и предлагать иные пути решения нашего общего пути развития. А для тех, кто не хочет этого понимать, надо предлагать мене выгодные для них формы сотрудничества, а если надо то и ограничений. Именно так США управляют миром вообще и Евросоюзом в частности. Замалчивание вопросов привело в перевороту не Украине, потом мы фактически потеряли Армению, а теперь мы уже на шажок от такой потери Казахстана.  А кто следующий? Нельзя замалчивать эту проблему. Есть такое высказывание какого-то японца &quot;Проблема не решённая сегодня - завтра будет решаться большой кровь.&quot; Может быть это не совсем точно, но смысл именно такой.
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54 мин.

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