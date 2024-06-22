Армия Польши заявила о неспокойной для Украины ночи из-за действий России

В небо над Польшей в ночь на 22 июня пришлось поднять авиацию. Оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети X заявило, что причиной этому стали якобы интенсивные действия России на Украине.
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