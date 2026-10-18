Средняя цена подержанного автомобиля в Челябинской области по итогам III квартала 2026 года достигла 1,1 млн рублей, при этом наибольшим спросом пользовались LADA Granta, Priora и 2114 Samara, следует из данных «Авито Авто».
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