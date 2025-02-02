В ФБР отказались содействовать увольнению агентов по делу о штурме Капитолия

Исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу министерства юстиции США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия в январе 2021 года, подчеркнув, что это затронуло бы тысячи сотрудников.