В ФБР отказались содействовать увольнению агентов по делу о штурме Капитолия

Исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу министерства юстиции США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия в январе 2021 года, подчеркнув, что это затронуло бы тысячи сотрудников.
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