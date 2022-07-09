В Якутии полицейские потушили пожар в частном домовладении и спасли пожилых супругов

В Якутии полицейские потушили пожар в частном домовладении и спасли пожилых супругов

«В Республике Саха (Якутия) участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району потушили пожар в частном домовладении и спасли пожилых супругов.

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